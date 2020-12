Gobernador urge “medidas drásticas” en región Poza Rica para controlar pandemia

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que en la región de Poza Rica se deben aplicar “medidas drásticas” para evitar que los contagios de COVID-19 continúen en aumento, ya que actualmente se ubica en semáforo rojo.



El mandatario veracruzano mencionó, además, que no sólo es el municipio de Poza Rica, sino también otros cercanos como es el caso de Cazones de Herrera, Tihuatlán e incluso Papantla.



“En la zona de Poza Rica ya estamos en rojo, entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente no salga ya, ahí es quédate en casa, totalmente quédate en casa, toda la zona de Poza Rica tiene que ser quédate en casa, estamos hablando de Papantla, de Coatzintla, Tihuatlán y Cazones”, detalló.



Es por ello que la población debe permanecer en sus viviendas, sólo salir una persona de la familia para adquirir los insumos y víveres necesarios para evitar riesgo de contagios.



“Que se queden en casa y que tomen medidas drásticas, la población debe salir exclusivamente a lo que requiere para su sustento”, dijo y reiteró que se deben evitar al máximo las reuniones.



Mientras que en el caso de cuestiones laborales, las reuniones se deben realizar con poco número de personas, aplicando todas las medidas sanitarias como es el uso de cubrebocas, aplicar la sana distancia, gel y desinfectar constantemente los espacios.



“¿Qué tenemos que hacer ahora? Detener las reuniones, por eso el semáforo nos está alertando dónde se están dando, nos está alertando que está habiendo contagios en las reuniones, entonces tenemos que dejar de hacer reuniones, dejar de hacer reuniones que no tengan un motivo prioritario, las de trabajo con la sana distancia, tener las medidas donde tengamos contacto con personas. El uso del cubrebocas, seguir insistiendo en que no se aglutine la gente por ninguna razón”, puntualizo.



El Jefe del Ejecutivo explicó que el objetivo es evitar retornar a un estado de emergencia, donde ante el aumento de contagios se lleguen a saturar los espacios en los hospitales, lo que dificultaría aún más el retorno a la “nueva normalidad”.