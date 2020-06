Gobernadores de oposición son “politiqueros”, no separatistas ni golpistas: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, corrigió al gobernador Cuitláhuac García, afirmando que los gobernadores de oposición que piden “un cambio de ruta” para el país no son golpistas o separatistas, tal y como lo planteó el mandatario estatal , pues en opinión del Ejecutivo federal, sólo están siendo “politiqueros”.“Yo no diría que es un agrupamiento golpista, ni siquiera diría, con todo respeto a lo que expresó el gobernador de Veracruz, separatista; porque no están planteando desprenderse de la República Mexicana. En un asunto político y estrictamente, llamando a las cosas por su nombre, diría politiquero”, dijo el Ejecutivo en su visita a Veracruz.Hay que recordar que Gobernadores del PAN critican la "acechanza" contra las instituciones por parte del Gobierno Federal, alertando por una próxima crisis económica y sanitaria por coronavirus en el país que derivaría en ingobernabilidad.Por esta razón, García Jiménez acusó ante el Presidente que algunos de sus colegas se están agrupando como golpistas y separatistas.Cuestionado al respecto, López Obrador subrayó que se trata de un asunto de “politiquería”, sin embargo, los gobernadores están en su Derecho a organizarse.“Pero somos libres, prohibido prohibir; todos tenemos Derecho a manifestarnos y se tiene que garantizar el Derecho a disentir y no incomodarnos, ni tener la piel así muy delgadita, como para no resistir hasta insultos. Nunca habían insultado tanto a un presidente como ahora; bueno sí, a Madero y a Juárez, guardadas las proporciones”, añadió.Consideró que a la fecha hay un concurso para ver quién lo insulta más y quién es el más “majadero, grosero o lépero”.“Yo me atengo a mi tribunal y el tribunal que juzga mis actos es mi conciencia. Entonces todo lo demás se explica”.Al respecto, aludió a la propuesta del Gobierno de Tamaulipas de implementar un impuesto ambiental a empresas como la Comisión Federal de Electricidad, cuando no es atribución de los gobiernos estatales.“Algunos que quieren aprovechar con oportunismo cualquier situación acerca por ejemplo de este impuesto. Debería tener un fundamento legal y desde luego no lo tiene, pero es elemental, no pueden legalmente, o sea los Estados no pueden legislar en esa materia (…).“Por qué lo hacen; es propaganda, pero pues también es para mortificarnos, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y tenemos que seguir la encomienda, el pueblo nos eligió para transformar, para desterrar la corrupción y para hacer justicia, que ya el gobierno no esté en manos de unos cuantos, que el gobierno sea un comité al servicio de una minoría rapaz, que el gobierno sea de todos, de ricos y de pobres”, sostuvo.Añadió que es natural que haya reclamos, pues están próximas las elecciones y la revocación de mandato, por ello está bien que los opositores se vayan agrupando.“Que se conformen como un grupo reaccionario, nada más que como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible porque ya tuvieron su oportunidad y se dedicaron a saquear, a robar, entonces basta, se acabó la robadera”, agregó López Obrador.