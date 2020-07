Gobierno de AMLO busca medicamentos por 120 mmdp fuera de México

Con ayuda de dos agencias de la ONU, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca compras consolidadas de medicamentos fuera de México por 120 mil millones de pesos para los ejercicios fiscales 2021 y 2022.



“Aprovechando que está el doctor Juan Ramón de la Fuente (embajador de México en el ONU) estamos analizando la perspectiva de la compra de medicamentos, a través de una normatividad que tiene la OMS y la OPS, apoyarnos en algunas de las propuestas para la compra para el 2021 y si es posible para 2022”, dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer.



Al término de un encuentro en Palacio Nacional, que encabezó el presidente López Obrador y donde estuvo presente el embajador De la Fuente, el secretario de Salud dijo que dependerá de los precios de los medicamentos, pero solo para 2021 tienen una bolsa de 60 mil millones de pesos, monto menor de lo que se gastó hace dos años.



Alcocer Varela dijo que estas compras consolidadas en el extranjero podrían representar un porcentaje superior al 80% de los medicamentos que necesita el país.



Por su parte, el embajador Juan Ramón de Fuente dijo que se exploran dos agencias de la ONU, la OPS y la UNOPS, Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, que se dedican a esto.



“Yo seré en enlace con ambas agencias para que se les hagan llegar las necesidades y se encarguen ellas de conformidad con el derecho internacional y sus propios requisitos que tienen, de transparencia y rendición de cuentas, se hagan las licitaciones correspondientes para los próximos años”.



El diplomático señaló es que la intención del presidente López Obrador es que se hagan ya las adquisiciones a través de esas dos agencias, lo que es una buena decisión, porque de esa forma el Estado no hará directamente licitación por licitación.



“Estas agencias se encargan de ello, prestan su servicio a muchos otros países y los resultados que se tienen son buenos. No se había hecho antes porque había una limitación en la Ley de Adquisiciones, pero ya se hicieron las enmiendas correspondientes para que se pueda hacer”.



De la Fuente destacó que este mecanismo permitirá adelantar algunas de las necesidades del país cuando surjan las vacunas para el Covid-19.



“Por eso me parece que es un paso correcto, porque cuando se generen las vacunas… algunos expertos estiman que podrían salir en el primer semestre del año que entra podría haber ya disponibilidad... y el que México tome esta determinación de hacer compras con presupuestos multianuales a través de estas agencias, es un paso en la dirección correcta porque nos permitirá establecer desde ahora algunas de las necesidades que pueda tener México”.



El director del IMSS, Zoé Robledo recordó que el tema de la compra de medicamentos estaba muy amafiada, sobre todo en la parte de los distribuidores.



“Estos operadores logísticos con nombres de laboratorios, porque en realidad lo que hacían era la distribución, eso nos ha emproblemado durante mucho tiempo Y hoy lo que más se requiere es un trabajo de buena planeación y buena coordinación”.



Robledo dijo que este esquema da la posibilidad de comprar buenos medicamentos a buen precio, objetivos que se plantearon desde un inicio.