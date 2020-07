Gobierno de MORENA continúa mintiéndole a Veracruz, critican panistas

El Gobierno de MORENA continúa mintiéndole a Veracruz y no se ha otorgado ningún resultado real en 18 meses de la administración, asentó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.



Durante conferencia de prensa virtual, donde estuvo acompañado del senador Julen Rementería del Puerto y el secretario general del partido, Tito Delfín Cano, quienes reprobaron el informe de resultados que rindió el mandatario estatal el pasado lunes.



“No informó acciones concretas en beneficio de las y los veracruzanos, hizo un informe sin mencionar temas de real interés para la población”, expuso Guzmán Avilés.



A decir del líder panista, el Ejecutivo mintió sobre las cifras de delitos cometidos este 2020, pues mientras en el bienio en el que Veracruz estuvo a cargo del PAN, disminuyó el número de delitos en la entidad y con MORENA, Veracruz es el sexto Estado con más delitos en el país.



“Sólo en los primeros 5 meses del 2020 se cometieron 210 delitos diarios, un veracruzano o veracruzana es secuestrado cada dos días y aunque quieran ocultar cifras, su indolencia e inacción han convertido a Veracruz en un Estado feminicida”, puntualizó.



En este sentido, Joaquín Guzmán enfatizó que el Gobierno de MORENA no habló del colapso en el sistema de salud, o de su responsabilidad en que Veracruz sea uno de los primeros lugares a nivel nacional con casos de COVID y de dengue, ni de la crisis económica que atraviesa la entidad o el número de desempleos y de negocios que han cerrado en los últimos meses.



Por su parte, el senador Julen Rementería reprobó que el Gobierno de MORENA en Veracruz no realice una sola acción para atender la crisis económica que a nivel nacional se ha traducido en la pérdida de12 millones de empleos y 10 millones más de mexicanos en los índices de pobreza.



“Es verdaderamente ridículo. No hay avances, no hay una conducción adecuada. Es una burla lo que se está haciendo al pretender celebrar dos años de un gobierno que ha sido altamente ineficaz e ineficiente”.



Fue el secretario general del CDE PAN, Tito Delfín Cano, quien lamentó que en el informe del Gobierno de MORENA ni siquiera se mencionó un tema tan preocupante para la sociedad veracruzana como son los feminicidios, en particular, el caso recientemente donde una niña de 12 años que fue asesinada en el municipio de Naolinco.



“Eso es lo que debería informar, que está haciendo su equipo de trabajo para dar con los responsables”, finalizó.