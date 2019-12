Gobierno de Veracruz adeuda 3 meses de pagos a pensionados

Con una protesta en la Plaza Lerdo, personas de la tercera edad reclamaron el pago de sus pensiones de la Ley 223 de Adultos Mayores correspondiente al cuarto trimestre de 2019.



Además, denunciaron el cobro de las remuneraciones correspondientes a beneficiarios fallecidos, por parte de terceras personas.



Al respecto, el representante de la Alianza de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de Xalapa, A.C., Pablo Hernández Jiménez, enfatizó que dicho pago acumula un atraso de 20 días.



"Es el pago del cuarto trimestre del año 2019, que es octubre, noviembre y diciembre y es que el programa fiscal 2019 ya se cerró y ellos necesitan cobrar, estamos hablando de veintitantos días que está vencido y si lo llevan al otro año van a boicotear un mes" dijo.



Afirmó que de parte del Gobierno de Veracruz no ha habido justificación sobre el atraso y desde el pasado Gobierno se pagaron las pensiones con atrasos.



"Los fallecidos no los restauraron, no los dieron a los adultos mayores y aparte, están quitando a esa gente ese beneficio, esas tarjetas de los fallecidos están 'vivas', tenemos conocimiento que las están cobrando y no sabemos si sean los trabajadores o los funcionarios" abundó.



Indicó que entre agosto y septiembre se registraron 80 fallecidos y en el caso de Xalapa, el número de beneficiados cayó de 800 a 600.



"Y esos lugares no los han dado desde que entró y salió Miguel Ángel Yunes Linares y este Gobierno no los da, no hay corrimiento de lista", dijo al señalar que ha habido jubilados a los que se les han quitado su remuneración.



"Había 800 y hay más de 600 y dónde están los demás"