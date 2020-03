Gobierno de Veracruz descarta condonar impuestos, opta por apoyar MiPymes

El Gobierno de Veracruz implementará acciones para frenar la caída económica por la pandemia de COVID-19 que afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), pero no habrá condonación de impuestos a empresarios.



Este viernes, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ofreció una conferencia de prensa en Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, en donde explicó a medios de comunicación que la condonación de impuesto no es la vía para apoyar a los empresarios.



El Ejecutivo del Estado recordó que en otros tiempos se promovían programas de condonación de impuestos y los grandes capitales tomaban ventaja de ello, siendo la empresa local la que se quedaba aislada de ese tipo de apoyos.



“No es el mejor mecanismo, será otro y se apoyará a la micro y medianas empresas”, asentó.



No obstante, García Jiménez puntualizó que aunque no habrá condonación, se van a diferir los pagos de impuestos, solo para ciertos sectores.



“Se combinará el apoyo estatal con el federal para que se busque a mayor número de beneficiarios”, expuso.



Cabe mencionar que una de las peticiones de los empresarios ante la caída económica por la contingencia de salud, era la de condonación de impuestos.



Sin embargo, este viernes el Ejecutivo del Estado fue claro al mencionar que no habrá tal acción en su gobierno, por considerar que no es la manera de apoyar a las empresas.