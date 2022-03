Gobierno de Veracruz no pretende liberar a detenidos por ultrajes: Abogados

El presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, Arturo Nicolás Baltazar, acusó que el Gobierno de Veracruz no quiere liberar a personas detenidas por ultrajes a la autoridad aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya declaró inconstitucional dicho delito.“Nosotros estamos en acción como abogados, pero como abogados debemos ser cautelosos y respetuosos de las personas que se encuentran privadas de su libertad porque el Gobierno no tiene la intención de liberarlos", dijo en conferencia de prensa en Xalapa.Explicó que por ahora esperan que en la Gaceta Oficial se oficialice la derogación del Artículo 331 del Código Penal para dar seguimiento a la pronta liberación de las personas encarceladas."Legalmente el procedimiento establece que una vez que el Congreso del Estado sea notificado de la declaración de invalidez por parte de la Suprema Corte, se tiene que publicar en la Gaceta Oficial la derogación del artículo 331 y a partir de ese momento los abogados presentaremos solicitudes de sobreseimiento para que todas las personas encarceladas y procesadas por este delito obtengan de forma inmediata su libertad", dijo Baltazar.El abogado recordó que se declaró la invalidez de dicho artículo por violar la libertad de expresión y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.Afirmó que el artículo deberá ser derogado de manera permanente de la legislación penal del Estado de Veracruz pues en sólo nueve meses, se utilizó para encarcelar de manera arbitraria a más de mil ciudadanos por agresiones reales o imaginarias hacia policías.Por su parte, el vicepresidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, Jhonny Archer Rodríguez, expresó que espera que en poco tiempo se esté dando libertad a todas las personas que hayan sido injustamente detenidas."Tenemos conocimiento que son más de mil personas las que se encuentras detenidas por lo tanto esperamos que también en un corto plazo podamos ver a esas mil personas afuera de la cárcel, porque han sido indebidamente encarceladas. Nosotros seremos guardianes del Estado de Derecho", dijo.Comentó que ante los últimos sucesos, los juristas se han vuelto en conjunto, observadores de las acciones del Gobierno lo que traerá beneficios en defensa de la ciudadanía."Aplaudimos el hecho de que los abogados nos estemos uniendo para defender las causas de la sociedad. Esto va a traer como consecuencia que seremos observadores de la legalidad de todas y cada una las acciones de la autoridad", agregó.Nicolás Baltazar afirmó tener un plan para el seguimiento de los casos donde se hayan violentado los derechos humanos y se haya hechos la detención injustamente.Además de esto, explicó que hasta el momento no se ha liberado a ningún ciudadano preso por este delito.