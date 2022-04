Gobierno de Veracruz se mantendrá al margen de consulta de revocación

Al criticar al Instituto Nacional Electoral (INE) por querer “acallar las voces de la participación” con relación al ejercicio de revocación de mandato; el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, aclaró que no se utilizará el "aparato del Estado" para que la ciudadanía acuda a emitir su opinión el 10 de abril.En ese sentido, sostuvo que la administración de Cuitláhuac García Jiménez será respetuosa de este referéndum, por lo que se mantendrá al margen, a diferencia de los gobiernos del pasado que, según él, sí realizaban esta práctica antidemocrática.“Nosotros no vamos a utilizar el aparato en ningún sentido, porque precisamente era lo que criticábamos de los gobiernos que nos antecedieron pero en lo que no estábamos de acuerdo es en que se acallen las voces de los ciudadanos (autoridades gubernamentales)”, manifestó.Cisneros Burgos dijo que él, además de ser funcionario, también es un ciudadano que tiene una opinión al respecto de la participación del 10 de abril y mientras la exprese en días y horas no laborables no debería tener limitación para hacerlo.“También tenemos una participación con plenos derechos ciudadanos y políticos y no es posible que no podamos emitir una opinión para que la gente participe”, cuestionó.Además, reiteró que en el Ejecutivo de Veracruz son respetuosos de las leyes, aunque refirió nuevamente que no le parece correcto que en un proceso democrático, participativo y ciudadano se quieran acallar las voces de la participación.Consideró que no se trata de que se pida votar en un sentido o en otro en la consulta, sino de invitar a la ciudadanía a ejercer su derecho ese día y emitir una opinión sobre la continuidad o no del presidente Andrés Manuel López Obrador en el poder.“En la democracia deben participar todas las voces, para que participe la gente, para que la gente en un país donde ha habido tanta represión en el pasado y donde hubo aparentemente tanta institucionalidad en el Gobierno, donde había un sólo partido hegemónico, estaba reprimida prácticamente la participación de los ciudadanos en procesos o plebiscitos inéditos como este que se va a vivir el 10 de abril”, comentó.