Gobierno de Veracruz sigue sin estrategia contra crímenes de odio

El presidente de la Coalición LGBTT, Benjamín Callejas Hernández, criticó que aunque Veracruz encabeza las cifras de crímenes de odio en México, el Gobierno del Estado y la Fiscalía General siguen sin definir una política para combatir este problema.Recordó que la comunidad LGBT+ solicitó al Gobierno del Estado la creación de un Consejo Estatal para la Discriminación y a la Fiscalía General un área especializada para combatir crímenes de odio.Las peticiones siguen siendo ignoradas y en la entidad continúan registrándose casos como el de Miguel Ángel Sulvarán Xolo, quien fue estrangulado y apuñalado en Xalapa, de ahí que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) da seguimiento.Callejas Hernández señaló que este 2021 se reportan 18 crímenes de odio, pero en su opinión el personal de la Fiscalía General incurre en trato diferenciado hacia las víctimas.Además, señaló que al menos se tiene registro de 130 crímenes de odio en los últimos 5 años, sin embargo, la Fiscalía únicamente ha logrado sentencia en 2 casos.“En 2016 se modificó el artículo 144 del Código Penal para el Estado en donde se tipifica como crimen de odio (el homicidio por preferencia sexual), algo que no se ha logrado armonizar ni con los ministeriales ni con la fiscalía: se han esclarecido 2 casos de 130, por ello se debe mejor la investigación”, opinó.Agregó que cada vez los crímenes son con más saña y se está demostrando que en la entidad no hay una tolerancia hacia la diversidad sexual.“La Fiscalía no está haciendo su trabajo y desde mi punto de vista no está dedicando lo que debería de hacer; cuando hemos tenido mesas de trabajo y exhortado a que las carpetas de investigación queden correctamente integradas en colaboración con la fiscalía general de la República”, indicó.