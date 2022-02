Gobierno de Veracruz tendrá que devolver 156 millones por anomalías: ASF

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Gobierno de Veracruz tiene que devolver 156 millones 951.7 mil pesos cuyo gasto irregular o no realizado fue detectado en la Cuenta Pública 2020.Cabe destacar que en este proceso también se presentaron casos de presunta evasión fiscal, según el último informe.Este domingo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó la tercera parte de este informe a la Cámara de Diputados, donde se indica que en total se realizaron 866 auditorías a las dependencias, órganos autónomos, obras y entidades federativas.Para el caso concreto de Veracruz, de la tercera entrega se desprende que fueron realizadas 48 auditorías a un total de 102 mil 997 millones 940.4 mil pesos, de universo de 126 mil 213 millones 025.4 mil pesos.Los resultados muestran que de todos los documentos registrados, 511 resultaron sin irregularidad alguna, las detectadas en 203 fueron solventadas durante la auditoría y en 41 se dictaron diversas acciones.Entre estas destacan 14 recomendaciones, es decir, sugerencias de carácter preventivo, que promueve la ASF, para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de control y el cumplimiento de metas y objetivos.Se realizaron dos Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF), acción con la cual la ASF informa a la autoridad tributaria sobre una posible evasión fiscal detectada en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, o bien, por la presunción de errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos fiscales, a efecto de que lleve a cabo las acciones de su competencia.Otras de las acciones de la ASF en torno a la fiscalización de los recursos que llegan a Veracruz fueron tres Solicitudes de Aclaración (SA) mediante la cual la Auditoría requiere a la entidad la documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos observados no justificados o no comprobados durante la revisión.Igualmente, 12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), acción con la que la ASF promueve ante la instancia de control competente en la entidad la aplicación de las sanciones que procedan de acuerdo con la competencia (local o federal) si se presume el incumplimiento de disposiciones normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos.Y finalmente, también acreditó 10 Pliegos de Observaciones (PO), observaciones de carácter económico, derivadas de las auditorías, visitas o inspecciones que practica la ASF, en las que se determine un presunto daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio.