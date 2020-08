Gobierno deja sin apoyos a productores afectados por inundaciones, acusan

Ningún apoyo gubernamental han recibido los productores agropecuarios afectados por las pasadas inundaciones ocasionadas por las lluvias que se tuvieron en días pasados en la entidad, dañando miles de hectáreas de cultivos básicos en varias regiones de la entidad, siendo proclives a depender del coyotaje e intermediarismo para resarcirse de las pérdidas tenidas.



Esto lo aseguró Manuel Guerrero Sánchez, delegado nacional de la Confederación Nacional Campesina con funciones de presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Sindicatos y Organizaciones Campesinas del Estado de Veracruz-CNC, quien que en algunos casos las afectaciones son totales, al perderse la totalidad de los cultivos.



En entrevista, el dirigente agrario que la situación de los productores agropecuarios es desesperante, sobre todo porque el gobierno quitó los seguros catastróficos, que en gobiernos anteriores se tenían, y que, al enfrentar una contingencia meteorológica de este tipo, se les reembolsaba parte de las pérdidas que se tenían, luego de la evaluación y estimaciones que se habían de las mismas.



En la actualidad, dijo, no se tiene esto, no hay ninguna evaluación, no hay recorridos para verificar la situación que se vive y no hay estimaciones, mucho menos no hay apoyos ni seguros catastróficos por parte del gobierno para afrontar esta emergencia que se vive en el campo.



Ante este panorama que se vive en el agro nacional, y por ende el estatal, el productor agropecuario está a la deriva y a la merced de los coyotes, situación que se vivió hace 30 años y que por el desmantelamiento que se ha tenido de las instituciones que brindan servicios al campo, se vuelve a estar dependiendo de lo que el coyote quiera pagar por los cultivos.



“Esto es lamentable, porque algunos de ellos cotizan en bolsa, lo cual antes nos daba certeza porque se veía como corrían los precios y se podían hacer número. Hoy no hay esos programas, no hay cobertura, se acabó el presupuesto para los programas de comercialización y nos vuelven a dejar abandonados solo a nuestra suerte”, señaló por último.