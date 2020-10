Gobierno del Estado debe financiar a municipios en materia de Seguridad, opinan

El presidente del Colegio de Economistas en Veracruz, Humberto Flores Huerta, consideró que los municipios que se habían visto beneficiados con el subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG) deben “justificar y negociar” con el Gobierno del Estado para que éste se les proporcione.



“El Gobierno Federal al crear la Guardia Nacional y al integrar a la fuerza militar a la materia de seguridad, ellos harán la función de la Policía Municipal, es por eso que quitan el FORTASEG, es un recurso que iba canalizado para la Policía Municipal para fortalecer la seguridad, pero el gobierno al crear esto y militarizar al país, entonces está demás”, precisó.



Dijo que los municipios que aplicaban estos recursos de manera correcta se verán afectados, pues hay casos en los que éstos han crecido mucho y requieren de retenes y centros de atención.



Consideró que, en el caso de Coatepec, aunque estas fuerzas del orden intervienen, no son suficientes para abarcar más de cien colonias con las que ya cuenta.



“En el caso de Coatepec que ha crecido mucho, servía para retenes y atención en colonias, sí pega, porque es un recurso que ya estaba destinado para los municipios. Pero las autoridades municipales que eran beneficiadas se organicen y justifiquen que ese recurso es necesario, aun cuando lleguen estas policías no abarcan todos estos municipios. Tienen que justificar y no caer en paternalismos, es negociar con un proyecto estratégico y viable”, concluyó.