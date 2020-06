Gobierno Estatal minimiza críticas de Iglesia sobre reformas; “están equivocados”

Ante las críticas de la Arquidiócesis de Xalapa sobre la Reforma Electoral, las adecuaciones al Código Civil y sobre el proceso de elección del Fiscal General del Estado, no se puede ir más allá de un exhorto para que se abstenga de opinar sobre esos temas, afirmó el director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Sergio Ulises Monte Guzmán.El funcionario dijo respetar las expresiones del vocero de la Arquidiócesis, José Manuel Suazo Reyes, aunque no las comparte “porque sabemos que el Padre está equivocado en sus conceptos”.En el caso de la reforma constitucional en materia electoral dijo que “personalmente le explique al Padre Suazo en qué consistía dicha reforma y los beneficios, sin embargo, volvió a sacar otro comunicado”.Monte Guzmán comentó que al vocero de la Iglesia Católica no se le puede prohibir emitir opiniones sobre temas políticos porque sería coartar su libertad de expresión, sin embargo, se le recuerda que el artículo 130 de la Constitución Política de México del país establece la separación Iglesia-Estado e incluso, la Biblia también habla sobre el tema en uno de los Evangelios que expresa “lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios”.Suazo Reyes ha emitido opiniones por la reforma al Código Civil, por las adecuaciones a la Constitución Política local en materia electoral y hasta por el reciente proceso de elección del Fiscal General del Estado.Opiniones que han originado exhortos del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos y del diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín para que no politice temas que no le corresponden.Por su parte, Monte Guzmán dijo que no se puede ir más allá de eso, porque jamás en Veracruz se va a coartar la libertad de expresión, al menos durante esta administración estatal.“Ya hubo dos exhortos, uno del Secretario de Gobierno y otro del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; vivimos en un Estado democrático y se deja claro que en la actual administración estatal hay libertad para que cada quien exprese lo que a su juicio convenga”, dijo.Agregó que el Gobernador y el Secretario han sido muy enfáticos en respetar la libertad de expresión de todos los ciudadanos, lo que manifiesta que en Veracruz no se limita la libertad de expresión para nadie.Lo del Vocero de la Arquidiócesis de Xalapa agregó, “es una manifestación de libre expresión, en nuestro caso la respetamos, pero no la compartimos, porque sabemos que el padre está equivocado en sus conceptos”.