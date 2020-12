Gobierno federal no debe invertir más en refinerías, afirma experta

La ingeniera química y docente del Instituto Tecnológico de Orizaba, Diana Exzacarías Montalvo, mencionó que aunque el gobierno federal no ha hecho mal en invertir en una refinería, debe comenzar a buscar otras fuentes de energía, para reducir las emisiones de bióxido de carbono causantes del calentamiento global.



La colaboradora del evento Origin Science and Art dentro del Congreso Mundial de la Organización Europea de la Física del Gran Colisionador de Hadrones, explicó a pesar de que hay muchos negacionistas de esa problemática, entre ellos los gobiernos de China y Estados Unidos, es un hecho que se están padeciendo los efectos del calentamiento global.



La representante de México en el Programa para Entrenamiento de Docentes de Habla Hispana, impartido en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, con sede en Ginebra, Suiza y Francia, el cual es considerado uno de los centros de investigación más importantes del mundo, destacó que se viven muchas consecuencias indeseables del calentamiento global, como es el tener especies de fauna nociva que hace diez años no se veían en la zona, como los mosquitos vector del dengue, zika y chikungunya.



Explicó que hoy en día estos insectos ya tienen aquí las condiciones climáticas necesarias para vivir.



Comentó que también le tocó ver personalmente los efectos del cambio climático en otros países, como en Suiza y Francia, en donde se encontró que los Alpes no tenían nieve y había temperaturas de 40 grados.



Por ello, destacó que invertir en una refinería representa seguir fomentando ese problema que es peor que la pandemia del COVID-19 que se vive en el mundo.