Gobierno impuso a sus “orejas” en Comisión de Víctimas, acusan activistas

Integrantes de colectivos de desaparecidos acusaron que funcionarias impuestas en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) servirán como “orejas” del Gobierno del Estado y fungirán de facto como titulares del organismo.Acusaron que Yuliana Aguilar Rodríguez y Laura Silvia de Castro Quintana, ligadas al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, fueron integradas a la Comisión, aunque ya evidenciaron que no cuentan con el perfil.Al manifestarse y tomar las oficinas de la CEEAIV, recordaron que dichas funcionarias fueron propuestas por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en la terna para renovar al titular de la Comisión, la cual terminó siendo desechada por el pleno del Congreso del Estado.Fue por esta razón que el propio Mandatario estatal anunció el nombramiento de Christian Carrillo Ríos como titular pero las funcionarias descartadas ahora fueron impuestas como directivas que pueden servir de “orejas” del Gobierno y fungir de facto como titulares de la Comisión.Detallaron que Aguilar Rodríguez ocupa la Subdirección de Asesoría Jurídica y De Castro Quintana la Subdirección de Atención Inmediata y Primer Contacto.Carlos Saldaña Grajales, padre de Karla Nayeli y Jesús, ambos desaparecidos desde 2011, dijo que la actual administración no debe incurrir en estas imposiciones típicas de gobiernos corruptos.“No tiene que haber intermediarios y están poniendo a esas orejas que acostumbran los gobierno corruptos de meter en las áreas y en las dependencias”, declaró.Como integrante del colectivo Familias Enlaces Xalapa recordó que Carrillo Ríos fue aceptado por la mayoría como titular de la Comisión pero siguen imponiendo a funcionarias afines.“Los están infiltrando porque así se le puede llamar, como espías, para ver cómo trabaja la CEEAIV cuando eso debe de ser del Gobernador y del Secretario directamente con el Secretario Ejecutivo de la Comisión, no tiene que haber intermediarios y ellos están imponiendo a esos filtros”, acusó.