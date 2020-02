Gobierno no debe promover que se normalice violencia contra mujeres: Activista

Luego de las “desafortunadas” declaraciones de la evangelista Juanita Utrera Ortega en un evento promocionado por la Secretaría de Turismo de Veracruz (SECTUR), el Gobierno del Estado debe tener cuidado al apoyar actividades que en nada abonan a que las mujeres logren una equidad, dijo la activista Luz María Reyes Huerta.Consideró que ese tipo de mensajes, que exhortan a las mujeres a no empoderarse y "regresar a su posición", justificando que son abusadas sexualmente por cometer “errores” , sólo normalizan la violencia de género en un Estado que ocupa el primer lugar en feminicidios.Mencionó que los dichos llenos de desconocimiento de la evangelista Juanita Utrera Ortega, sólo causaron indignación entre las feministas.Cabe recordar que durante la conferencia sobre el evento "Mujeres retornado al diseño", en Boca del Río, a la cual convocó SECTUR, la evangelista Juanita Utrera Ortega comparó a las mujeres con una licuadora y les pidió no empoderarse.“Es como una licuadora (…) cuando no la armas bien, la gomita, las aspas, algo sucede: se descompone, mal licua. Entonces, mujer te estamos hablando a ti para que en lugar de empoderarte, porque hay muchas definiciones de eso, te posiciones y armes bien tu vida, de tal manera que puedas vivir alejada de esos errores que provocan el mal ensamblamiento en la sociedad, uno de ellos, la violación”, dijo la evangelista.Por su parte, Reyes Huerta indicó que obviamente las mujeres tienen todo el derecho de andar fuera de su casa a las 10 de la noche, a las 12 o a la hora que quieran y ser respetadas.Indicó que tal parece que hubiera grupos interesados en regresar al oscurantismo y lo peor es que parecieran ser solapados por el Gobierno, lo cual es muy grave.Señaló que la sociedad ya está polarizada de por sí y generar polémica con este tipo de comentarios sólo agrava la situación.La activista recordó que la ONU y otros organismos están fijando directrices claras en pro de la equidad de género y la no discriminación y, por el contrario, grupos religiosos tal parecieran querer regresar a épocas que ya se tenían superadas.