Gobierno no estaría preparado para nueva Caravana Migrante: Diputado

El Gobierno Federal y/o el Instituto Nacional de Migración (INM) no tienen un plan para contener la Caravana Migrante de más de 15 mil personas que este lunes inició su recorrido por México desde la frontera entre Tapachula y Guatemala.Esto lo aseguró el diputado federal con la comisión de Asuntos Migratorios, Mario Alberto Torres Escudero, quien abundó que no se ha tocado el tema de pausar su recorrido por el sureste mexicano."Que yo esté enterado por parte del Instituto Nacional de Migración o de Gobernación, no lo hay", dijo.Recordó que la comunidad migrante trae en su objetivo el llegar a la frontera con Estados Unidos y pedir asilo, ya muchos hicieron sus trámites hace meses o semanas y por desesperación iniciaron la marcha."Ellos deben ser protegidos por nuestra seguridad a lo largo del camino, esperemos que lleguen con bien a su destino", dijo.Hay que mencionar que esta caravana se ha denominado la más grande hasta el momento desde el 2018 en que éstas comenzaron a formarse en Guatemala y a intentar llegar a Estados Unidos a través de México.En esta mega caravana no sólo hay migrantes hondureños y salvadoreños, sino también cubanos y hasta venezolanos.Los viajeros han estado pugnando desde hace varias semanas por obtener la documentación pertinente para transitar por México libremente y así llegar a la frontera con Estados Unidos sin tanto problema.