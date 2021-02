Gobierno pide a veracruzanos cumplir con impuestos y evitarse deudas

Los programas de beneficios fiscales para que los contribuyentes se pongan al corriente exentándolos del pago de multas y recargos estarán vigentes durante el primer trimestre del año, informó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco.



El funcionario estatal dejó en claro que más que un tema recaudatorio, se trata de un asunto de apoyo a los micro y pequeños empresarios que, por la situación de la pandemia, no pudieron hacer frente al pago del impuesto a la nómina, al igual que los propietarios de vehículos con el pago de sus derechos vehiculares.



“La intención no es un tema recaudatorio, simplemente es que se pongan al corriente, es ayudarlos a que puedan pagar, pues si no lo hacen puede seguir aumentando año con año, el tema de las actualizaciones, de las multas, que ya no siga aumentando su deuda, que paguen sólo lo que debían”, apuntó.



Es por lo anterior que en el caso del pago del impuesto sobre nómina que contempla atrasos de 2016 a la fecha, podrán pagar sin multas y recargos hasta el 31 de marzo, mientras que, en el caso de los derechos vehiculares de 2020, el plazo concluye el 30 de abril.



“El programa de nómina estará hasta el 31 de marzo básicamente el primer trimestre de este año y el programa de tenencia es hasta finales de abril”, expuso.



Finalmente, José Luis Lima reiteró que el objetivo del Ejecutivo estatal con estos dos programas incluidos en el “Avanza sin deudas”, es apoyar a los contribuyentes con el pago de los impuestos estatales para evitar acumular deudas.



“Son dos programas que van encaminados a eso, son programas de beneficios fiscales para ayudar a todas aquellas personas que desgraciadamente no pudieron pagar sus impuestos y que puedan estar al corriente”.