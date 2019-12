Gobierno relegó Unidades de Manejo Ambiental por apoyos sociales

Tras un año sin recibir apoyo gubernamental, las 600 Unidades de Manejo Ambiental caminan a la extinción, alertó el presidente de la Asociación de UMAS del Estado de Veracruz (ASUMAVER), Arturo Orozco Mathen.



"Nada de apoyo y lo veo como especies en peligro de extinción, porque el nuevo proyecto de Gobierno se enfoca más a los programas sociales y las UMAS experimentan una situación complicada", dijo.



Indicó que por lo anterior, no sólo las UMAS recortaron personal, sino que el Centro de Capacitación de Unidades Ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARTAN) disminuyó su plantilla de 200 a 30 personas.



"Va a estar crítico para las UMAS en los próximos años, a menos que haya un cambio en el planteamiento que están haciendo" dijo.



Alertó que muchas de las UMAS modificaron a actividades más rentables, como la ganadería y la agricultura, en lugar de las economías "verdes".



"Porque realmente no hay apoyo y los que están subsistiendo son como empresa particular", dijo.



Y abundó que al menos sólo quedan diez UMAS autosustentables. "Si es que tenemos 10, ya es mucho", reprochó el dirigente.