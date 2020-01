Gobierno sigue sin cumplir descentralización del Transporte Público, señalan

A pesar de que el Gobernador hizo en su momento el compromiso de que habría de descentralizar los servicios del Transporte Público para que los trabajadores del volante no tuvieran que estarse trasladando a Xalapa, a la fecha esto no es así, señaló Joaquín Amaro Rodríguez, representante de taxistas de Río Blanco.



Recordó que el mandatario estatal habló de utilizar los diez módulos que se destinaron al programa de reordenamiento, pero al acudir al C4 en Fortín, donde se ubicó el módulo, el personal sólo recibe la documentación y la envía a Xalapa.



Incluso, indicó, se les había dicho que en las delegaciones del Transporte Público podrían hacer diversos trámites, como altas y bajas, lo cual a la fecha tampoco es así, pues sólo se pueden dar bajas y no en todos los casos.



Señaló que para todos los trámites, los taxistas tienen que seguir acudiendo a la Capital del Estado e incluso, quienes en su momento pagaron el trámite de reordenamiento y no pudieron completar el proceso por diversas causas, hoy los mandan a Xalapa para cancelarles el pago que hicieron.



Opinó que sin importar qué administración recibió el pago de los concesionarios, el dinero ya está en las arcas del Gobierno del Estado, o al menos deberían facilitarles los trámites, pues mostraron su disposición, pero la realidad es que no es así.



Mencionó que hoy hacen un llamado al Gobernador para que cumpla con lo que les prometió y se puedan regularizar sin cubrir pagos onerosos, ya que no es su responsabilidad que en su momento no les hayan entregado sus órdenes de emplacamiento, en tanto que es injusto que hoy les pidan cantidades que superan por mucho el pago de las concesiones que en su momento adquirieron.