Gonzalo Vicencio oficializa su salida de la dirigencia de MORENA en Veracruz

Se confirma la renuncia de Gonzalo Vicencio Flores, Secretario General del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Veracruz; fue entregada este miércoles en el Comité Ejecutivo Nacional y mañana mismo rinde protesta como Delegado Nacional de Fuerza Por México en la entidad.



Vicencio Flores, junto con su grupo político, se unirán al partido que lidera en el Estado, Eduardo Vega Yunes y será mañana jueves cuando se formalice su ingreso a las filas partidistas, en evento programado para las 12 del día en conocido salón del municipio de Coatepec, donde se espera la presencia del líder nacional de FXM, Gerardo Islas Maldonado.



En el mismo evento, Regina Vásquez será presentada como Secretaria General adjunta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y se prevé que tanto simpatizantes como legisladores del grupo político de Vicencio Flores también renuncien y se unan al partido nacional de reciente creación.



La renuncia de Vicencio Flores se da después de los roces y la disputa con Esteban Ramírez Zepeta por el control del partido, de manera que MORENA en Veracruz no sólo se queda sin dirigente, ahora también, sin Secretario General.



En su renuncia, Gonzalo Vicencio aduce que renuncia al cargo en razón de que “los pensamientos ideológicos que se tienen entre el suscrito y los que representan al partido Morena, no coincidimos”.



A pesar de que Vicencio Flores fue prácticamente desplazado en todas las actividades del proceso electoral, en su escrito de renuncia da las gracias a los integrantes del Consejo Nacional y al Comité Directivo Estatal, por haberle permitido ser parte importante de la estructura política del partido en Veracruz.



“Esperando que sigan teniendo éxitos como en el año 2018”, concluyó el ahora ex morenista, quien también pidió por escrito al Instituto Nacional Electoral (INE) que lo eliminara del padrón de Morena.



Es así, que será mañana mismo, cuando el ahora exsecretario General de Morena, inicie una nueva actividad política, ahora como delegado nacional de Fuerza por México en Veracruz.