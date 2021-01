Gremio empresarial de Xalapa no propondrá perfiles en proceso electoral 2021

El gremio empresarial de Xalapa no propondrá perfiles para contender a un cargo de elección popular en el actual proceso 2021.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, refirió que, en todo caso, los socios de las cámaras cuentan con la libertad de respaldar a cualquier aspirante.



“Por el momento no tenemos ningún candidato pero ya el sector en lo individual, en cada empresario estará el poder evaluar y someter a escrutinio de su perfil, de su talento, de su amor a Xalapa, en el caso de las Alcaldías”.



Confió que los comerciantes establecidos elegirán a los mejores hombres y mujeres, a partir de una evaluación de cada aspirante.



Enfatizó que se procurará un acercamiento de las cámaras empresariales con las y los candidatos.



“Todos son bienvenidos a dialogar, a conocer sus propuestas, a que nos dejen enriquecerlas y conocerlos y darles a conocer a nuestros agremiados quiénes son estas personas”.



No obstante, admitió que dependerá del tema de la pandemia si se organizarán los ejercicios de diálogo del empresariado del pasado proceso electoral.