Grupo MAS no ha aportado recursos a conservación del Pico de Orizaba: Activista

El Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), responsable de operar el agua y saneamiento en Veracruz, no entrega recursos económicos al Parque Nacional “Pico de Orizaba”, pese a que por este concepto se cobra una cuota a usuarios en sus recibos.A decir del coordinador de “Salvemos al Pico de Orizaba”, Ricardo Rodríguez Deméneghi, este concepto suma varios millones de pesos pero desde que inició operaciones se dejó de hacer estas aportaciones que ayudaron a la conservación de esta zona natural."No, al Parque Nacional Pico de Orizaba, a la zona de influencia del Parque Nacional del Pico de Orizaba, el Grupo MÁS ha aportado cero pesos (...) ahorita estamos sin recursos por parte de lo que era Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo”.Lamentó que se dejen de dar las aportaciones que ayudaban a detener la tala porque se destinaba para pagar jornales a los habitantes de las inmediaciones del Pico de Orizaba.“Pero hay empresas industriales que apoyan con actividades, pero es insuficiente. Si pudiéramos aprovechar el máximo de recursos, yo le digo, una persona que tiene un sueldo, es un hacha menos que se para y es litros, metros cúbicos de agua para ustedes, aquí en la desembocadura”.Asimismo, resaltó que la situación se agrava por la desaparición de los apoyos de los programas federales y estatales en materia de prevención.Derivado de esto, la tala en la zona natural protegida del Parque Nacional Pico de Orizaba se incrementó."La gente de allá arriba no es mala, tiene hambre, tiene necesidad de que se le lleve trabajo. Cuando los proyectos estaban trabajando correctamente se detuvo la tala, porque la gente trabajaba en la recuperación del Parque Pico de Orizaba. Ahora que no hay dinero, ahora que no hay programas del Gobierno estatal, Federal, ni Municipal, pues hay un recurso que hay que utilizar y ese es la madera".Sin ningún tipo de apoyo, los pobladores optan por trabajar la madera, talando los árboles, aun cuando representa un riesgo por ser ilegal o también un riesgo ambiental.