Gustavo Souza Escamilla buscaría alcaldía de Veracruz con Fuerza por México

Gustavo Souza Escamilla, exsecretario de Turismo en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, confirmó que recibió la invitación de Fuerza por México (FXM) para abanderar la candidatura a la Alcaldía de Veracruz.



“Lo estamos valorando, no se puede tomar una decisión tan rápida, necesito ver cómo dejo la Notaría Pública 1, de la que soy titular, tengo que platicarlo con mi familia porque luego los más sacrificados en los puestos públicos son las familias”, expresó el abogado porteño.



En entrevista, dijo que este partido de reciente creación está conformado “por gente valiosa” que viene de otros institutos políticos, que si se “amalgama” tendrá una importante presencia en el Estado de Veracruz.



Para él, todos los partidos tienen igual oportunidad de ganar las Diputaciones y Alcaldías en juego, aunque consideró que los ciudadanos votarán por las personas y no por las siglas que los postulen.



“Los partidos políticos ayudan y promueven una estructura política pero quien hace la chamba y por quien va a votar la gente es la persona, quien tenga buenos antecedentes, que no tenga cola que le pise, una labor social reconocida, esos (ganarán)”, estimó el notario.



Insistió que lo pensará detenidamente, agradeciendo la invitación que recibió de FXM para contender por el Ayuntamiento jarocho el próximo 6 de junio.



“Para mí la invitación es un gran honor, una gran satisfacción de que personas tan importantes del medio político de México y el Estado de Veracruz se hayan fijado en un servidor y nos inviten a participar”, manifestó Souza Escamilla.



El exaspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) dijo que la razón que lo impulsaría a participar en los comicios venideros es porque “quiero mucho a mi ciudad, estoy enamorado de mi ciudad, de ahí son mis bisabuelos, mis abuelos, mis papás, un servidor y mi nieto y creo que Veracruz merece un trato especial, la ciudad más importante del Estado”.



Añadió que se requiere que el puerto siga progresando “y si podemos hacer algo, incluso no siendo candidato, con todo gusto lo haremos, hemos trabajado por Veracruz en otros aspectos, sin ninguna condición política”.