Habitantes de Orizaba piden a Transporte Público regular tarifas de taxistas

Habitantes de las colonias Modelo de Río Blanco y Cidosa y Carlos Marx, hicieron un llamado a las autoridades de Transporte Público, para que regularicen las tarifas que deben cobrar los taxistas de la región, pues debido a que en ocasiones el tren bloquea el acceso a estos lugares, los choferes, incrementan los costos hasta en un 100 por ciento.Amas de casa de esta zona detallaron que a pesar de que de manera no oficial los taxistas manejan una tarifa mínima de 35 pesos, cuando deben rodear el tren, estos precios se elevan hasta a 70 u 80 pesos.Agregaron que ante los trabajos que realizan en la colonia Cidosa para expandir la calle, en muchas ocasiones los vehículos de alquiler no pueden utilizar el puente a desnivel de la calle Sur 6, y el tren bloquea los accesos en las calles de la colonia Modelo, por lo que deben rodear hacia el entronque de Vicente Guerrero, pero con un costo extra y si no pagan las bajan a orillas de las vías férreas, dejándolas a su suerte.Las afectadas, principalmente amas de casa o trabajadoras que utilizan este servicio para sus traslados, dijeron que es lamentable que este tipo de choferes presten el servicio de transporte público, sin embargo, denunciarlos ante Transporte Público también es una pérdida de tiempo.Aunque las afectadas reconocieron que hay muchos choferes que son conscientes, lamentaron que también algunos no se sensibilicen ante la necesidad que tienen las personas de utilizar este servicio para trasladarse.