Habitantes de Xico protestan por doble sentido de circulación de céntrica calle

Habitantes de Xico alegan que desde hace varias semanas fue cambiada a doble sentido la calle Miguel Hidalgo, por una obra que se realizaría en la calle Vicente Guerrero pero no se hizo. Están muy inconformes.Según el decir de un grupo de xiqueños, la construcción nunca se realizó y la vialidad en esas calles se afectó por completo; es difícil cruzar de acera y más para las personas de la tercera edad y los niños. Piden que se regrese el sentido anterior para mejorar la circulación.“La gente está inconforme con la vialidad, fue un cambio provisional por las obras que se iban a hacer en Guerrero pero como ya no se va a hacer nada, queremos que regrese la vialidad como estaba. La entrada de Coatepec a Xico que la subida sea por Guerrero, con el doble sentido la calle Hidalgo, es complicado cruzar para la gente mayor”, señaló uno de los inconformes a este medio de comunicación.El grupo aseguró que desde hace un mes han solicitado audiencia con la alcaldesa Gloria Galván y no han sido atendidos; recientemente, el lunes 18 de octubre acudieron al Palacio Municipal para exponer la inconformidad.Los disconformes comentaron que en próximos días harán un consenso con el resto de la población y llevarán el resultado cuando vuelvan a reunirse con la autoridad municipal, para que se actúe conforme a la decisión de la mayoría.“Ya hablamos, no está convencida (la autoridad municipal) pero se pospuso una reunión para el 29 de octubre, se le va a llevar el consenso de la ciudadanía pero si el 29 nos niega la reunión, el 30 tomaríamos otras acciones. Queremos que la gente participe en el consenso, que se haga lo que diga la gente”, señalaron.