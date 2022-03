Habrá detenidos por violencia electoral en Chiconamel: Cisneros

El secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, hizo un llamado a la civilidad de los partidos políticos que participan en la elección extraordinaria de los municipios de Amatitlán, Jesús Carranza, Chiconamel y Tlacotepec de Mejía, luego que este fin de semana se registraran hechos violentos en el municipio de Chiconamel Al respecto, el funcionario estatal garantizó que la seguridad está garantizada para la contienda extraordinaria, de manera que la población podrá decidir libremente quién los gobierne.Durante entrevista en Palacio de Gobierno, el funcionario estatal se refirió a los hechos donde fueron atacados militantes de MORENA en Chiconamel y confirmó que se presentaron las denuncias correspondientes y la Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja en ellas.En este sentido, indicó que hay señalados de estas agresiones y dejó en claro que pronto habrá detenciones.Por lo anterior, reiteró el llamado a los partidos políticos a la civilidad, ya que el objetivo es que la población salga libremente a ejercer su derecho democrático.Al cuestionarle si sería necesario reforzar la seguridad para evitar este tipo de incidentes, expuso que ya existe un operativo donde participan las fuerzas del orden y no se quiere generar un clima con policías en las calles, ya que eso podría evitar que la ciudadanía saliera a participar en la jornada electoral.“Tenemos seguridad de acuerdo con lo que nos solicitó el órgano electoral en los municipios y se presentaron denuncias correspondientes, que ya la Fiscalía las desglosará y hacemos un llamado a todos los partidos políticos, que actúen con civilidad y que toda la gente se exprese libremente. Hay señalados y hay denuncias, seguramente habrá detenidos”, apuntó.Destacó que se cuenta con los elementos suficientes de la Policía Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de la Fuerza Civil, para resguardar la elección como lo solicitó el Organismo Público Local Electoral (OPLE).“La seguridad va a estar garantizada en cuatro municipios donde va a haber elecciones y hacemos un llamado a la civilidad, es parte de la desesperación de no querer permitir que la gente se exprese libremente, ya estos caciques que se fueron instalando en algunas regiones de Veracruz poco a poco el mismo pueblo los ha hecho a un lado. Tenemos vigilancia en los cuatro y no vamos nosotros a formar parte de generar un clima para que la gente no vaya a votar”, mencionó.Finalmente, reconoció que en municipios cercanos a los que realizarán las elecciones extraordinarias, cuentan también con el respaldo de la Guardia Nacional para dar certeza a los ciudadanos en este proceso.“Tenemos suficiente seguridad, ayer lo que sucedió fue una pequeña comunidad, tenemos seguridad de Fuerza Civil, tenemos seguridad pública, entiendo que también hay vigilancia en los municipios aledaños donde habrá elementos de la Guardia Nacional”, finalizó Eric Cisneros Burgos.