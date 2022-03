MORENA denuncia agresión contra brigadistas, en Chiconamel; culpa al PRD

En el municipio de Chiconamel, donde se lleva a cabo el proceso local extraordinario para la elección de Presidente Municipal, este domingo fueron agredidos militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) que realizaban brigadas de información.Según acusaron, integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), identificados como gente cercana del candidato Alejandro Sánchez Franco, los cercaron, golpearon, dañaron el vehículo en el que viajaban y los amenazaron de muerte.En gira de trabajo por Veracruz, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de MORENA, Citlalli Hernández Mora y el delegado en Funciones de Presidente, Esteban Ramírez Zepeta, acompañados por diputados e integrantes del Comité Estatal, desde Tlacotepec de Mejía, realizaron una denuncia pública en donde mostraron su apoyo y solidaridad para los brigadistas agredidos.“Desde aquí hacemos una denuncia clara, firme y contundente, junto con los integrantes del Comité Estatal y autoridades, diputados y diputadas primero a la dirigencia nacional del PRD, si ya están desapareciendo y se están desmoronando es justamente porque dejaron de ser un Partido Democrático, porque dejaron de ser un partido que juegue limpio en democracia, que sepan que no vamos a permitir ninguna agresión a ningún militante de MORENA y mucho menos a los brigadistas, que son los compañeros que hacen el trabajo más noble y más importante”, dijo.Hizo un llamado a la dirigencia nacional del PRD para que sepan comportarse en democracia y “un llamado a las dirigencias estatales también a que paren estas agresiones, a que no continúen con violencia y que aprendan a convivir en un ambiente democrático y un llamado también a la autoridad electoral que en vez de estar vigilando y cuestionando la organización ciudadana, que se pongan a ver los verdaderos delitos electorales”En MORENA, aseveró, no se tolerarán las agresiones a militantes y simpatizantes del movimiento y dijo que se responsabiliza de los lamentables actos, a la dirigencia estatal del PRD que encabeza Sergio Cadena Martínez, así como por la seguridad e integridad de la candidata Jocelyne Franco Morales.