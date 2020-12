Habrá dos magistraturas vacantes en Poder Judicial de Veracruz

El pleno del Congreso del Estado aprobó no ratificar en el cargo a la magistrada Martha Ramírez Trejo y al magistrado Julio César Díaz Hernández, quienes concluyen sus cargos el próximo 31 de diciembre; por esta razón habrá 2 nuevas vacantes.



Los togados pretendieron hacer válido su Derecho de buscan un período de 5 años, sin embargo, a propuesta de la Junta de Coordinación Política se determinó que no tienen derecho a ese período.



De acuerdo con el informe de la JUCOPO, para su determinación se tomaron en consideración los dictámenes técnicos no favorables emitidos por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.



La negativa se comunicará el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Inés Romero Cruz.