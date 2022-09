Habrá Grito en Veracruz Puerto pero no desfile: Alcaldesa

En el puerto de Veracruz ya se tiene lista la ceremonia de Grito de Independencia para la noche del 15 de septiembre, afirmó la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez, quien recordó que tras dos años de suspensión de esta actividad de manera presencial, este año, podrán acudir los veracruzanos a dar el grito.El evento dará inicio a las 20:00 horas con presentaciones artísticas y a las 23:00 horas, será la ceremonia del Grito de Dolores, para después disfrutar de la presentación de la “Sonora Dinamita” en la explanada del Zócalo de Veracruz.“Tenemos ya nuestro Grito este año el 15 de septiembre, estamos muy contentos porque después de dos años finalmente va a volver a hacer presencial, tenemos a la Sonora Dinamita como grupo que nos va a acompañar a celebrar con todos los jarochos”, señaló.Al tratarse de un espacio abierto, es opcional usar o no el cubrebocas, no obstante, exhortó a aplicar medidas de prevención sanitarias y de seguridad.En el operativo de resguardo estarán participando diferentes corporaciones de auxilio municipales.“Es al aire libre en el Zócalo de Veracruz, las personas que quieran acudir con cubrebocas pueden hacerlo, quienes no, son libres”.Sobre el desfile del 16 de septiembre, la alcaldesa porteña afirmó que este año no se llevará a cabo, sólo será un acto cívico.Lobeira Rodríguez, señaló que la organización del desfile de independencia corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional.“No habrá desfile el 16 de septiembre, va a haber sólo honores a la bandera en el zócalo de Veracruz. No sé por qué no habrá desfile”, finalizó.