Habrá nuevas medidas en municipios de Veracruz con alto contagio al virus

En los municipios de Veracruz, Coatzacoalcos, Poza Rica, Boca Del Río y Minatitlán, se concentra el 70 por ciento de los casos acumulados a COVID-19 en el Estado, por lo que este martes 26 se informarán las nuevas medidas para esta región y para Xalapa, Tuxpan, Córdoba y Orizaba.



Las autoridades sanitarias recordaron que el municipio de Veracruz se mantiene con 1,130 casos positivos; Coatzacoalcos 388; Poza Rica 266; Boca Del Río 154 y Minatitlán 139.



“Estos suman 2,077 casos de los 2,949 totales confirmados, es decir el 70% de los casos acumulados están en esos municipios”.



Ante ello, informaron que será este martes cuando se anuncien las medidas de fin de mes, mismas que desde el miércoles 27 de mayo y hasta el domingo 31 de mayo se estarán aplicando.



Por otra parte, destacaron que en un reciente corte, el Sector Salud que integran las instituciones de salud estatal y federal, sumaron 670 altas hospitalarias por mejoría; es decir, 670 personas han superado esta enfermedad



“Este gran logro es gracias a las médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y todo el personal asignado a los equipos COVID-19 de cada institución, porque son quienes están al pendiente de cada uno de los pacientes, suministrando los tratamientos para lograr salvarlos”.



Al respecto, señalaron que el esfuerzo no es en vano y con los resultados se trata de salvar, de ahí la importancia de acatar las medidas sanitarias, ya sea para prevenir el contagio, evitar la propagación o detectar la enfermedad a tiempo.



“Todo suma amigas y amigos; por eso cada noche les estamos pidiendo, que no viajen de un municipio a otro, que asignen a una persona para que haga los trámites o pagos correspondientes; créanme, las estrategias de quédate en casa y sana distancia, están funcionando, no aflojemos, es hora de hacer el equipo más fuerte, y el equipo somos todas las familias veracruzanas”, finalizaron las autoridades de Salud de Veracruz.