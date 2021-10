Hago mi trabajo, estoy tranquila: Presidenta del TEV ante embestida de MORENA

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, subrayó que las resoluciones que no favorecen a MORENA “pueden no gustar”, sin embargo, no son unilaterales y se basan en lo estipulado en la Ley, además de que pueden ser impugnadas ante tribunales federales.“Finalmente, en el Tribunal Electoral de Veracruz resolvemos conforme a la legalidad y a las constancias que obran en el expediente; las decisiones son colegiadas, no son unilaterales”, subrayó.Cabe recordar que el representante del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) ante el INE, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, confirmó que pedirá juicio político contra la Magistrada, acusándola de emitir resoluciones “injustas” que han afectado a sus abanderados.Zúñiga Obando declaró que hay "sospechas" de parcialidad de la magistrada en favor de candidatos y partidos de oposición en municipios como Veracruz Puerto, Soledad de Doblado, Orizaba y Camerino Z. Mendoza, que, según el representante, fueron ganados por el instituto político que representa.“En realidad yo estoy trabajando como se debe de trabajar (…), yo me siento tranquila y creo que estamos trabajando bien y así lo seguiremos haciendo porque creo que lo importante es tratar de favorecer al Tribunal”, respondió la Magistrada Presidenta.