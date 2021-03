Hallan muertos a un delfín y una tortuga caguama, en Tamiahua

Un delfín y una tortuga caretta caretta, comúnmente llamada caguama y cuya especie está en peligro de extinción, fueron localizados muertos en playas de Tamiahua, en el norte de la entidad, reportaron autoridades ambientales.



Este lunes, personal de la dirección de Ecología y Medio Ambiente informó que, junto con integrantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y Protección Civil, tuvo conocimiento del primero de estos casos el viernes pasado, 12 de marzo.



Se trata de varamiento de una tortuga marina caguama, hallada a la altura de la escollera sur, constatando que se trata de un adulto macho, al cual se tomaron datos morfométricos.



Tras la inspección no se encontraron indicios de lesiones o huellas de muerte violenta, por lo que se estimó que el ejemplar murió por condiciones naturales, además de que aparentemente el cuerpo llevaba varias semanas en alta mar y recaló sobre la costa, de lo que se dio aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.



Asimismo, agregaron que al día siguiente, sábado 13, se recibió el reporte sobre el varamiento de un delfín muerto sobre la costa de la playa, por lo que igualmente y de manera coordinada con las citadas instancias se realizó la inspección.



Se trata de un mamífero macho, de la especie tursiops truncatus, con una talla promedio de 2.1 metros de largo pero ante el avanzado estado de descomposición no fue posible determinar las causas de su muerte, sin embargo, se tomaron muestras dentales para corroborar las condiciones del ejemplar, las cuales serán enviadas a Veracruz para los análisis correspondientes.



Asimismo, al otro día, es decir ayer domingo, fue reportada la captura incidental de una tortuga marina verde (chelonia mydas), ejemplar vivo que quedó atrapado en redes de pesca, de lo cual los mismos pescadores dieron aviso a la dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal.



Esta tortuga presentaba en su caparazón una gran cantidad de organismos (bálanos), ante ello se limpiaron sus escudos superiores para reincorporarla a su hábitat, lejos de la influencia humana para no comprometer su integridad.