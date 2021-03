Hallan sin vida a locutor al interior de su domicilio, en Tuxpan

Moisés Hernández Hernández, locutor de la estación Radio Ola 91, fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio, en avanzado estado de descomposición.



Ampliamente conocido con el sobre nombre de “El Elemento”, el trabajador de la radio vivía en una casa rentada en avenida Garizurieta, en plena zona centro de este puerto.



Al lugar acudió personal ministerial y peritos forenses para iniciar las indagatorias, tras lo cual el cuerpo fue remitido al servicio médico forense para la práctica de la autopsia, a fin de determinar las causas del deceso.



Hasta el momento no se han reportado detalles del suceso, además de que los vecinos optaron por no hacer declaraciones ni ante los medios de comunicación y menos ante las autoridades.



Debido a que el cuerpo estaba en descomposición, las autoridades no precisaron si existen indicios de violencia, por lo que se espera que la autopsia despeje las dudas que por ahora existen en torno al caso.