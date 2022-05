Hallazgo de piezas prehispánicas aviva disputa entre Álamo y Tepetzintla

El hallazgo de piezas presuntamente prehispánicas en la localidad La Guásima avivó el debate por los límites territoriales, pues los ayuntamientos de Álamo Temapache y de Tepetzintla reclaman el asentamiento comunal como parte de sus respectivos territorios municipales.El coordinador de autoridades auxiliares, Marco Antonio Morales Cordero, mencionó que, ante la indefinición por parte de la Comisión de Límites Territoriales del Congreso del Estado, a la que se ha solicitado resolver el tema, los mismos habitantes de la localidad están divididos.Incluso, los pobladores han elegido a dos agentes municipales, pues los que se reconocen tepetzintlecos tienen como autoridad de la localidad a Rubén Cruz Benítez, que representa al polígono donde fueron localizadas las piezas de piedra y barro, mientras que otro sector eligió como agente municipal a Santos González Vicencio y como suplente a Julián Cruz, reconocidos por el municipio de Álamo Temapache.Sobre el caso, Héctor Manuel Ponce, Enlace Municipal del ayuntamiento de Álamo, fue tajante al referir que “legalmente, con objetividad, La Guásima pertenece a Álamo, pero por algún error algunos habitantes votan en Tepeztintla, y parte del conflicto del porqué no le quiere regresar a Álamo esos terrenos, es precisamente por la gran cantidad de vestigios arqueológicos que se encuentran en la zona”, indicó.A su vez, el Cronista de la Ciudad y autor de libros que recopilan el surgimiento de toda esta región, José Gabriel Gómez Corrales, igualmente manifestó su postura.“La Guásima no es Tepetzintla, forma parte del ejido el Ixtle, cuyas tierras correspondieron a la hacienda que llevó ese nombre y dicha hacienda, históricamente, se encuentra registrada como parte de Temapache. Existe un conflicto de límites territoriales en ese lugar. Pero los antecedentes del ejido El Ixtle corresponden a este municipio”, concluyó.Asimismo, el exalcalde Jorge Vera Hernández informó que, en su momento, solicitó intervención del Congreso del Estado para poder llevar a cabo la delimitación territorial de la comunidad.“Estamos impulsando la aclaración de los límites territoriales con nuestro municipio hermano de Tepetzintla en la comunidad de La Guásima, que es un problema de hace muchos años y queremos que el Congreso intervenga con la documental que hemos solicitado y que haya una definición, porque mientras no se resuelva esta situación y se decida a qué municipio pertenece, los habitantes no podrán acceder a una credencial de elector”, indicó el año pasado.