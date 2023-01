Hampa busca controlar policías municipales a través de alcaldes, alerta Consultora

En todo el país, el crimen organizado presiona a alcaldes y alcaldesas para controlar las policías municipales y aplicar contrainteligencia a favor de los delincuentes, advirtió el director de la Consultoría Etellekt, Rubén Salazar Vázquez.“Ejercen estas presiones para controlar las policías municipales y jueguen el papel que se refiere a labores de ‘halconeo’, de contrainteligencia en operativos estatales y federales”.Observó que células delictivas, aparte de presionar a ediles, igual “azuzan” a las comunidades a fin de utilizarlas como “escudos humanos” y repeler a las fuerzas de seguridad.Ante tales casos, Salazar Vázquez dio a conocer un protocolo para proteger a presidentes y presidentas municipales amenazados por el crimen organizado.Destacó los casos de Hidalgo, Puebla y Guanajuato en donde las células de robo de hidrocarburo presionan a las autoridades municipales, bajo el amparo de cárteles de mayor influencia en el país.“Estas son presiones que tienen que enfrentar estas autoridades y que se conjuga con la discriminación que padecen de parte de autoridades estatales y federales a la hora de solicitarles protección”.Señaló que en los últimos 22 años han perdido la vida 232 ediles, de los que 106 fueron presidentes municipales, siendo la mayoría gobernantes de demarcaciones de la zona rural.“Son problemas que han sucedido en ciudades marginadas, incomunicadas, no sólo económicamente sino con el centro político de sus estados y no se diga la Federación”.El consultor citó el caso de la alcaldesa Maricela Vallejo Orea , de Mixtla de Altamirano, en donde murió a manos de personas armadas bajo la instrucción de su antecesora María Angélica “N”.“Le habían ofrecido dinero, la Alcaldesa no quiso y la mandaron a asesinar”.Cabe referir que Etellekt ya había mencionado que con la muerte del presidente municipal de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, suman 65 los homicidios de ediles (alcaldes, síndicos y regidores) en todo México desde el 1° de diciembre de 2018.La consultora refiere que desde el inicio del sexenio han muerto a manos de delincuentes 20 presidentes municipales, 33 regidores y 12 síndicos a nivel nacional