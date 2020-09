Hartos de accidentes, cerraron la Xalapa-Coatepec; les garantizan reparar

Ante el “peligro latente” y constantes daños materiales que les han dejado los accidentes en la carretera Xalapa-Coatepec desde su rehabilitación en 2018, vecinos de Los Arenales bloquearon este jueves la circulación en dicho bulevar para exigir al Gobierno del Estado la reparación de la vialidad y mejores medidas de seguridad.Desde las 9:15 horas, por casi dos horas, los pobladores de la zona se colocaron a media carretera, cerrando el paso hacia la Capital, en demanda de que llegara personal de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) para exponer sus reclamos, mientras una larga de fila de vehículos quedaba parada.Al sitio, cabe destacar, llegaron funcionarios de SIOP, quienes tras dialogar con los inconformes, les informaron que este lunes comenzará la colocación de “reductores, con señalamiento horizontal” por parte de la empresa responsable.Incluso, afirmaron que desde hace 10 días comenzaron con la limpieza de cunetas y desmonte, trabajos de mantenimiento rutinarios que tenían programados además de la instalación de reductores.Por su parte, previo a la llegada de las autoridades, los vecinos recriminaron el atraso con los trabajos pese a que la SIOP ya cuenta con el estudio técnico.“Ellos hicieron un estudio, saben que está mal la carretera, se comprometieron a hacer trabajos, no los terminaron, los pocos que hicieron no han servido de nada. Sabemos que el recurso ya se les dio para hacer estos trabajos y no se ha hecho”, dijo una vecina.En julio pasado, durante un Informe de Resultados , el gobernador Cuitláhuac García informó que en una primera etapa ya se han invertido más de 3 millones de pesos para corregir “lo mal hecho” en este bulevar por la pasada administración yunista."La queja ciudadana es que había demasiados accidentes en la carretera de cuatro carriles que comunica a las cabeceras de estos dos municipios".“Muestro aquí que hemos concluido la primera etapa de la carretera Xalapa-Coatepec, consistente en corregir la fricción con una aplicación de una superficie de rodamiento de alta fricción”, dijo el mandatario al destacar también los operativos de Tránsito en días de lluvia.Apenas este domingo 20 de septiembre, aunque Tránsito del Estado informó sobre la implementación del Operativo Carrusel en esta carretera, se reportaron al menos dos accidentes múltiples durante precipitaciones.Durante su protesta, los vecinos explicaron que demandan mejor protección vial, lo que incluye para ellos topes, reductores de velocidad y “barras en las orillas”.“Caminamos a orillas de carretera y nada nos protege, hay gente a la que se la han pasado a traer los carros”, dijeron.Además, explicaron que en algunas ocasiones los responsables de accidentes que dañan sus inmuebles huyen del lugar, abandonando su automóvil, por lo que tienen que indagar quién es el responsable para poder denunciar, buscando aunque sea una tarjeta de circulación.“En algunos casos (…) (los accidentes) son causados por automovilistas, llegan a contar a veces con algún seguro, en el mejor de los casos. En algunas ocasiones dejan las unidades abandonadas y nosotros tenemos que andar investigando quién es el dueño, de dónde es (…) y llevarnos más de un año para intentar esperar un pago. (…) Nosotros investigamos porque no lo hacen las autoridades”, lamentaron.Fue en febrero de 2018 cuando el entonces gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, inauguró el reencarpetado de esta carretera, presumiendo “medidas extraordinarias de seguridad” “Antes estaba abandonado y construimos cuatro carriles con concreto hidráulico para garantizar que no se formen baches por los próximos 40 años. Un bulevar cómodo y seguro con cámaras de videovigilancia y alumbrado de la más alta tecnología”, informó el Gobierno de aquel entonces en sus spots En aquel mismo mes, cabe recordar, las autoridades ya habían instalado topes a la altura de Río Sordo, en el mismo bulevar, para prevenir accidentes, sin embargo, comenzó a reportarse el aumento en percances , razón por la cual terminaron por quitarse Ahora, dos años después, vecinos esperan que tras el estudio técnico por parte de la actual administración morenista, funcionen los reductores que se comenzarán a instalar en próximos días.Tras llegar a acuerdos con personal de SIOP, retiraron su bloqueo, abriendo el paso a vehículos alrededor de las 11:00 horas.