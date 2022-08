Hartos por falta de agua, bloquean avenida 20 de Noviembre, en Xalapa

Vecinos de la Unidad Habitacional Agua Santa I cerraron la avenida 20 de Noviembre, a la altura de la Central de Autobuses de Xalapa, en reclamo por la suspensión del servicio de agua en más de 300 viviendas del sector.“Desde el lunes no hemos tenido el servicio del agua y únicamente nos han venido engañando, que ya nos van a brindar el servicio y nada más no: han habido reportes, tras reportes, y no se nos ha hecho caso” explicó el presidente del Comité de Vecinos de Agua Santa I, Apolinar Díaz Luna.Dijo que los afectados acordaron cerrar al paso la avenida y dieron reporte a Tránsito del Estado y Seguridad Vial, respecto a la medida.“Hablé a la Subdirección Operativa, me atendieron pero no me resolvieron. Hablé al teléfono de CMAS pero sólo me dieron largas”.Añadió que la mayoría de los vecinos sólo cuentan con un tinaco y éste resulta insuficiente para dar abasto a una familia durante una semana.“Y los que tienen aljibe han podido resistir y los vecinos tomaron la decisión de bloquear la avenida en protesta para que nos sea restablecido el servicio”.Esto afecta a 365 casas de Agua Santa I, y en algunos casos se acumulan hasta dos semanas sin el suministro.“No nos vamos a quitar hasta que nos resuelvan, nos llevan con engaños en CMAS, que ya la vamos a mandar, que la tubería, que está turbia, que esto, y no es cierto, no más les creemos y les creemos”, dijo otra vecina.Cabe referir que por lo anterior, Tránsito del Estado inició el corte a la circulación a la altura del Panteón Palo Verde, para evitar un riesgo a los colonos.Al lugar acudió personal del Ayuntamiento que tras dialogar con ellos, acordaron que atenderían la demanda, con lo que los vecinos retiraron el bloqueo.