Hasta 30 restaurantes de Veracruz-Boca del Río ya cerraron definitivamente

De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Veracruz (CANIRAC), Santiago Martínez Dordella, entre 20 y 30 restaurantes de la zona de Veracruz y Boca del Río ya cerraron de manera definitiva.



Se trata de negocios formales y que pagaban impuestos pero que no han lograron mantenerse ante la pandemia por el COVID-19 y que no cuentan con posibilidades de reabrir una vez que pase la contingencia sanitaria.



"Mis socios, que somos el 20 por ciento de la población de mi sector, somos más o menos mil restaurantes, la cámara representa una quinta parte de todos ellos, son poco más de 200".



“De los 200, estoy enterado de 5 unidades de negocio que cerraron de forma permanente y más de 100 o casi 100 unidades cerradas de manera temporal o con servicios en línea, si extrapolamos esto, de los mil, 500 cerrados de forma temporal y a lo mejor ya estamos entre los 20 y 30 restaurantes quebrados que no van a volver abrir sus puertas", dijo.



Al menos la mitad del sector restaurantero -según datos de la CANIRAC-, está paralizado, lo cual representa la fuente de empleo de más de 10 mil familias.



Martínez Dordella señaló que si bien se ha mantenido el salario mínimo de los trabajadores, el ingreso principal de ellos, es la propina.



"Ya estamos muchos cerrados, ya llegamos a más de 500 cerrados, 10 mil familias que están en su casa, de empleos directos que aunque tengan el salario mínimo, ellos no dependían del salario, dependían de la propina".



A como pasen los días de la contingencia, se espera que la situación empeore aún más, por lo cual, no descartó que se sumen otros establecimientos que ante la crisis económica cierren sin la posibilidad de reabrir.