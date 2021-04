Hasta Nuncio Apostólico exhibe la tala clandestina en Pico de Orizaba

“Tiene que ser escuchada la voz de aquellos que están sufriendo como en Aguililla, porque la violencia aprovecha del silencio, aprovecha de que sus víctimas se callan. No dejen calladas a las víctimas”.

Un país como México no puede seguir viviendo crisis como la pobreza cuando tiene tantos recursos naturales, criticó el nuncio apostólico Franco Coppola.De visita a la Diócesis de Orizaba, advirtió que hay muchos problemas sociales en el país que son fruto de una falta de educación en valores y en amor hacia el prójimo.En rueda de prensa, previa a la bendición del edificio que albergará el Colegio de Filosofía “Guillermo Nicolás”, indicó que luego de un recorrido que hiciera en la zona del volcán Pico de Orizaba, contempló la belleza del coloso pero también situaciones como la falta de árboles por la tala clandestina.“Este problema y otros más que son sociales, deben resolverse pero las generaciones de hoy, incluyendo a jóvenes y adultos, no tienen consciencia social. Pareciera como que no les importa el bien de todos, casi parece que el hombre arrastra y gana lo que puede, pienso que nuestros abuelos no eran así, ellos respetaban la naturaleza y la cuidaban”, dijo.Añadió que este problema es educativo desde las familias porque no forman personas conscientes y preocupadas por el bien de todos.“La educación hoy necesita una reforma, porque vemos ya en los adultos de hoy cómo no está funcionando, no va bien, no hay buenos frutos. No es un problema sólo de Veracruz o México sino que es mundial, debemos darnos cuenta y cambiar”.“No es posible que haya al mismo tiempo gente que vive aquí en México como si fuera Estados Unidos, como si fuera Nueva York y al mismo tiempo que haya gente que no tiene para vivir, esto no es justo ni es posible, se debe encontrar la solución”, dijo.Indicó que en su reciente visita a Aguililla, Michoacán, conoció más de cerca la realidad social de un pueblo como éste, donde los jóvenes sólo tienen dos opciones: o ser parte de los grupos criminales obligados por los delincuentes o migrar a Estados Unidos.