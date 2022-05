Hay al menos 3 tiraderos clandestinos en Minatitlán: Alcaldesa

La presidenta municipal de Minatitlán, Carmen Medel, confió que “pronto” se va a sanear el basurero de aquel municipio, en coordinación con las autoridades estatales.La alcaldesa afirmó que sin importar los operativos que realice el ayuntamiento a su cargo, hay mucha “gente inconsciente” que tira su basura cómo le place.Afirmó que a la fecha han detectado además que hay al menos unos tres tiraderos clandestinos en la ciudad, algunos de los cuales han sido reportados por las propias autoridades.“Llegan a dejar su basura por fuera de lo que es el basurero, de manera clandestina. Hay mucha gente inconsciente; se trata de hacer conciencia. No es fácil, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo”, señaló.Por otro lado, la exdiputada federal desconoció al exsecretario de Salud, Roberto Ramos Alor, pese a que ambos están identificados en el mismo grupo político encabezado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle.Afirmó que no se ha comunicado con él y se enteró por las redes sociales que había dejado su cargo, señalando que esa fue una absoluta decisión personal del ahora exfuncionario.Cuestionada sobre las presuntas tareas de operador político que ahora supuestamente llevará a cabo el extitular de Salud, dijo desconocerlas, reiterando que no han tenido comunicación sobre este o algún otro tema.“Su lugar es Coatzacoalcos, Minatitlán es otro municipio. Supe por redes que había dejado de laborar con el gobierno del estado”, señaló.