Hay competencia sana con Oaxaca para ganarles empresas: Cuitláhuac

Más de cinco empresas grandes y extranjeras están interesadas en instalarse en el sur de Veracruz en el marco del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, comentando que existe una “competencia sana” con Oaxaca por las compañías.Entre las empresas que ya han dialogado con el Gobierno del Estado se encuentra la cervecera Constellation Brands , Sal La Fina que, aunque ya está en el sur, amplía sus instalaciones, además de otras con presupuesto a invertir superior de un millón 200 mil pesos.Asimismo, empresas petroquímicas y de servicios. El polo de instalación sería el predio ubicado en el predio El Gavilán ante las ventajas logísticas que da el ferrobuque de Coatzacoalcos.“Estamos hablando de empresas que la que menos traía eran mil 200 millones de dólares, extranjeras todas, algunas ya las hemos dado a conocer, una que ya es conocida, Constellations Brands, las empresas que ya están aquí pero que quieren expandirse, la que fabrica la sal, creo que van en un 70 por ciento en sus planes de expansión”, dijo.El gobernador detalló que junto a Constellations Brands venían otras dos empresas, las cuales se terminarán por instalar en la entidad.“Estas empresas, independientemente de donde se instale Constellation Brands, como tienen acuerdos con ellos, se van a instalar en Veracruz, pero su ventaja y su logística la quieren desarrollar en el Corredor por la salida del Puerto. Y les voy a decir qué fue lo que les atrajo: el buque que transporta vagones de tren, el ferrobuque”, dijoDe acuerdo al mandatario, dicho buque ha sido un aliciente para atraer inversiones, debido a la competencia que existe con Oaxaca.“Ese en verdad que ha sido como un aliciente porque lo tenemos de este lado del continente, del lado de Veracruz. Recuerden que también en esto hay una competencia sana, me llevo muy bien con el Gobernador de Oaxaca (Alejandro Murat), y es una competencia sana pues él les dice: ‘instálate en Oaxaca’ y yo les digo: ‘instálate en Veracruz’. Yo les he ofrecido que se instalen desde el puerto de Veracruz hasta acá donde gusten, con los requisitos bien apegaditos a cuestiones ambientales, todo eso”, dijo.El Gobernador destacó que el Corredor está creciendo cada vez más, aunque casi todas las empresas han pedido que no se den conocer “hasta que ellos ya trasladen y tomen la decisión sus consejos ejecutivos, estos consejos empresariales”.