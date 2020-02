Hay docentes que “se hacen los mártires”, se despedirá a quien no trabaje: SEV

El secretario de Educación en Vercaruz, Zenyazen Escobar García, advirtió que la dependencia que representa y el Gobernador del Estado no solaparán a docentes que no trabajen y que no aportan a la Cuarta Transformación.



Y es que tras el presunto despido injustificado que tuvo lugar este viernes en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO), lo que ocasionó protestas, el Secretario aseguró que a veces los profesores se hacen los "mártires".



“Esos despidos no son injustificados, es personal que no labora, llega tarde, no cumple con sus jornadas y que no aportan al tema educativo, hoy en día, la gente se hace mártir, cuando en realidad no están aportando a la Cuarta Transformación”, declaró.



Insistió en que las instrucciones consisten en mantener solamente al personal que trabaje por la educación, ya que sostuvo que en el sistema de educación tecnológica había muchos vicios.



Asimismo, Escobar García destacó que la SEV ha destinado varios millones de pesos para infraestructura educativa y apoyos para los alumnos, entre ellos el idioma inglés.



"Estamos dando inglés a los jóvenes en forma gratuita porque ya nos están pidiendo las empresas petroleras nivel B2 de inglés, entonces lo que hacemos es darles todas las facilidades a los estudiantes para que tengan las herramientas para desempeñarse en el campo laboral. Petronas está pidiendo un perfil tanto de nivel de inglés como de preparación", manifestó.