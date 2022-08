Hay información que no doy por seguridad, pero ya hice públicos mis bienes: Gobernador

El Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, reconoció que por situaciones de seguridad hay cierta información sobre su declaración patrimonial que no se revela, pero sus bienes muebles e inmuebles ya los ha dado a conocer de manera pública.En su visita al palacio municipal de Ciudad Mendoza, se le cuestionó por qué hay información que no se está dando a conocer, a lo que respondió: "ahí hay una cuestión que se reserva, por ejemplo el domicilio y pues obviamente es por cuestiones de seguridad".En este sentido, apuntó que si se habla de sus bienes, él ya dijo que su cuenta bancaria no sobrepasa los dos millones de pesos, que son el resultado de su salario como gobernador que mensualmente es de 60 mil pesos."La mía ya la hice pública y lo vuelvo a decir aquí: yo tengo dos camionetas, una es 2011, Toyota y la otra es una camioneta Nissan Frontier que es la más reciente, del 2017, esa la adquirí este año y no viene en la declaración porque es el año pasado y mis cuentas de banco también las di a conocer. La única que tengo es de dos millones de pesos, que corresponden a mi salario de estos casi 4 años de ingresos y egresos, no tengo una empresa privada, no manejo nada, solamente vivo de mi salario"., detalló.Y apuntó que en cuanto a los datos no revelados en la plataforma de información se debe a ciertas reservas, por seguridad: “Lo estoy informando aquí y en la plataforma de transparencia”.Dijo que todos los funcionarios del Gobierno del Estado ya han entregado sus declaraciones en tiempo y forma, en donde se comprueba que nadie gana más que él.“En una conferencia de prensa lo demostramos que todos los funcionarios del gobierno de un servidor del Ejecutivo Estatal ganan menos que yo. En nuestro caso precisamente ante la IVAI dimos nota de que todos presentaron su declaración al menos de los que dependen del Gobierno Estatal”, concluyó.