Hay jueces federales corruptos en Veracruz; Judicatura debe actuar

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que ya enviaron información al Consejo de la Judicatura Federal sobre tres jueces en el Estado que han otorgado amparos a delincuentes para que salieran en libertad o a favor de empresas, como la que construye la Torre Centro en el puerto de Veracruz, para continuar con la obra."Nosotros ya enviamos mensajes, información (a la Judicatura Federal), pero no sólo por ese caso, por varios casos de jueces, al menos tres, y vamos a seguir en eso. Uno de un caso (de ‘Compa Playa’, acusado del asesinato del exdiputado priísta Juan Carlos Molina Palacios), que aquí se trató y les dije de un juez que tenía la sospecha de que había recibido una cantidad fuerte dinero, 3 millones de pesos; el otro es éste (Torre Centro), y hay otro más y ahí vamos a estar", expresó.En conferencia de prensa, desde el Palacio de Gobierno, no quiso abundar en el tema, aunque señaló que al ser jueces "le saben al tema jurídico y van a tratar de escabullirse diciendo alguna situación como falta al debido proceso o así, entonces vamos a ser muy cautos en esto".El mandatario refirió que los togados aún no se amparan, ni están suspendidos de sus funciones."Están trabajando normalmente, pero sí es importante que se les señale de que hay presunta corrupción detrás de sus decisiones".Además reiteró que este presunto actuar indebido de los jueces "no está pasando desapercibido", por lo que a su decir "es importante que la sociedad lo sepa".García Jiménez reconoció que debido a la división de poderes el Ejecutivo no puede intervenir en el Judicial y presumió que la actual Legislatura local aprobó los nombramientos de magistrados que él les propuso, "y eso recompuso el camino del Poder Judicial del Estado"."En el Poder Judicial del Estado ya existe mayor honestidad, más limpieza, porque desde su magistrada presidenta ya hay una línea de honestidad, de apegarse a Derecho, de cuidar los preceptos jurídicos que protegen sobre todo a las víctimas. Eso va yendo hacia bajo y llegando a los jueces", aseveró.En este sentido, dijo que estos togados ven y resuelven delitos del fuero común; mientras que los amparos son resueltos por los federales y es el Consejo de la Judicatura Federal, el que debe investigar su actuación y tomar la determinación correspondiente, en caso de confirmarse que incurrieron en actos de corrupción.En torno a la Torre Centro, Cuitláhuac García manifestó que entiende la "apuración" de la empresa constructora, quien ya quiere vender los departamentos y recuperar la inversión; sin embargo, expuso que el problema será para los compradores que recibirán un inmueble en litigio."Ellos sabrán y que la gente le piense bien porque esa torre seguro va a quedar en litigio, no veo forma de cómo ganen el amparo de fondo", comentó el Gobernador ante los medios de comunicación.