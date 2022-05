Hay problemas más urgentes antes que promover el “infanticidio”, reclaman al DIF Xalapa

"Xalapa no requiere más promotores del aborto", manifestó el Frente Nacional por la Familia Xalapa, ante las declaraciones del presidente del DIF Municipal de Xalapa.Ante los recientes dichos del titular del organismo asistencial de la Capital, Alejandro del Ángel Aguilar, en las que, de manera breve mencionó el aborto como un derecho para la mujer y que se harán programas de atención a mujeres que lo requieran, María Luisa Cinta, colaboradora activa del Frente, se pronunció en contra.Señaló que en Xalapa hay otros problemas que requieren atención con urgencia en lugar de "promover el infanticidio"."Hay que resolver los problemas urgentes de la ciudad, en vez de promover el infanticidio desde el DIF", dijo.En este sentido, expuso que hacen falta programas de educación, seguridad y apoyos para resolver la crisis actual, ya que el aborto sólo "deshumaniza y fomenta la violencia".Por su parte, Gustavo Balderas, presidente del Frente Nacional por la Familia Xalapa, exhortó al DIF Municipal y a su presidente mismo a apegarse a la razón por la cual fue creado, la cual es proteger a la familia y velar por los intereses superiores del menor y no "incentivar ideologías extrañas y ajenas a nuestros valores", como mencionó en su pronunciamiento.Asimismo, reprobó los recientes asesinatos de mujeres periodistas, pues como Frente por la Familia defienden la vida en todos los casos, por eso mismo aconsejaron a las autoridades buscar otras formas de solucionar el problema de embarazos no deseados, que no conlleve un aborto."Nosotros defendemos la vida en todos los casos, sabemos que hay condiciones legales que lo permiten, nosotros creemos que puede haber soluciones más humanas, para no matar a un inocente, un ser humano que no tienen ninguna culpa de ningún crimen", finalizó.