Hay que saber perder, dice OPLE de Veracruz Puerto ante quejas de MORENA

El presidente del Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en la ciudad de Veracruz, Roberto Castillo Gutiérrez, negó recibir órdenes o ser amenazado por el Ayuntamiento jarocho para favorecer a la candidata panista por la Alcaldía, Paty Lobeira de Yunes.Luego de que este sábado se entregara la constancia de mayoría a la esposa del excandidato Miguel Ángel Yunes Márquez, hermano del alcalde Fernando Yunes, el funcionario electoral dijo estar satisfecho por el trabajo realizado.Esta misma semana, cabe recordar, el excandidado de MORENA, Ricardo Exsome Zapata, y representantes del mismo partido acusaron a Castillo Gutiérrez de ser “sumiso y subordinado al yunismo” Al respecto, el Presidente del OPLE local comentó que el proceso de conteo de votos fue agotador por los días que se prolongó, pero todo fue claro y avalado ante Notario.“Fueron días de trabajo, muy cansado pero satisfecho yo no recibí ningún tipo de orden, el lugar requería de protección por la paquetería electoral, actas, debía estar protegido el inmueble”, dijo.Además, rechazó el supuesto robo de actas que acusó el partido MORENA y sus representantes, por lo cual procederían ante tribunales. El funcionario además señaló que deberían reconocer su derrota.“No, lo que pasa es que tantas actas y tantas casillas a veces pasa que las pones aquí y la encuentras, pero no es cierto porque todos los partidos tienen su propia fiel de su acta, son estrategias normales de partidos que quieren defender sus campañas y sus candidatos, es algo normal y así tiene que ser, tanto en el deporte como en la política pues hacen el mejor esfuerzo por obtener el resultado, pero no todos pueden ganar y hay que saber reconocer la derrota", declaró.Castillo Gutiérrez mencionó que el Consejo Municipal del OPLE seguirá bajo custodia por elementos de seguridad municipal mientras se mantenga ahí la documentación de la contienda electoral.