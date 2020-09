Hay que vivir como si estuviéramos en semáforo rojo, pide Obispo de Orizaba

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, pidió a los fieles que todos piensen que seguimos en semáforo rojo para prevenir la transmisión del COVID-19, de igual forma acentuó que si todos fueran claros en el uso del cubrebocas los índices de la pandemia ya hubieran venido a menos.



Indicó que "eso de que es naranja y luego rojo ¡aguas con el daltonismo!, vamos a cuidarnos, vamos a pensar que seguimos en rojo".



Por eso hizo el llamado para que los fieles cuiden de sus vecinos, de los cercanos, usando el cubrebocas.



"Si fuéramos claros todos, esta cosa -coronavirus- ya hubiera bajado desde no sé cuándo; pero bueno no digamos más".



Insistió el prelado en el uso de ese artículo de Protección, pues dijo que es un buen punto de referencia para prevenir el COVID-19 y al cual se le tiene que sumar un sinnúmero de medidas que ya son bien conocidas.



Se malentiende semáforo



Por su parte, el vocero de la Diócesis, Helkyn Enríquez Báez, consideró que los semáforos epidemiológicos han sido mal interpretados por parte de la población pues suponen que la enfermedad desaparece o baja.



"Pero sabemos que obedece a otras circunstancias, sea de infraestructura hospitalaria como de reactivación económica. Era evidente que al relajarse las medidas y también ante la actitud, algunas veces negligente de ciertos ciudadanos, se fortalezca nuevamente la enfermedad".



Dijo que no se ha podido aplanar la curva, ni siquiera se trata de rebrotes sino de un fortalecimiento del ciclo de la pandemia.



"Esto creo que nos interpreta para ser responsables en nuestras actitudes y seguir teniendo las medidas de prevención necesarias para evitar contagios masivos".



Apuntó que se tiene que pensar en el cuidado, pues si se sigue fortaleciendo la epidemia, puede traer consigo que se recrudezca la enfermedad, sobre todo ante las cercanías del clima fresco o del otoño frío, que puede hacer que se complique con otras enfermedades respiratorias, expresó.