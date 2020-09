Hay rezagos en todos los asuntos del Poder Judicial de Veracruz: Magistrada

Tan sólo de laudos laborales pendientes, los ayuntamientos de Veracruz acumulan un adeudo de más de mil 500 millones de pesos, informó la magistrada Concepción Flores Saviaga.



“Es que en materia laboral, el problema es la falta de voluntad de pagar de toda la administración pública... toda. Se hablaba de mil 500 millones y asuntos hay de todos los municipios, de los 212”, dijo.



La funcionaria abundó que esto demuestra que “la Reforma Laboral se quedó corta” porque no se habían implementado los cambios para aplicar los juicios en línea.



Además, la togada aseveró que sí existe rezago en todos los asuntos del Poder Judicial del Estado: civiles, mercantiles, familiares y penales.



“Sí hay rezago, es ilógico pensar que no hay rezago; las capacidades de las plantillas, que siempre en toda administración pública no han sido suficientes porque no se han implementado la innovación en el servicio por los medios eléctronicos”, dijo.



Enfatizó que los buzones para citas no representa la única alternativa para reactivar la justicia del fuero local; sino la justicia en línea.



Y es que esta opción, dijo Flores Saviaga, da seguridad a los trabajadores y a los justiciables.



“Ayer vi una nota de Pánuco donde cerraron los juzgados por que ya todos están enfermos, se habla que pasamos una primera etapa de la pandemia y que en esta época los médicos han encontrado tratamientos para que no toda la gente esté en riesgo de perder la vida”, dijo.