Hay un detenido por asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval

El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó este miércoles que una persona fue detenida por su posible vínculo en el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval y hay más órdenes que se podrían cumplimentar en los próximos días, además de que tendrían fotos de los autores materiales del crimen.



Durante una conferencia de prensa, el fiscal informó que esta persona, de la cual no dio más datos, fue puesta a disposición del Ministerio Público y se encuentra bajo el término de las 48 horas, que se vencen mañana por la tarde, y tendrá que resolver el MP su situación jurídica.



Agregó que se están logrando las primeras órdenes de aprehensión “mismas que por el sigilo no se pueden comentar, y van a ser trabajadas por autoridades municipales, estatales y federales”.



“Son muchos los avances que se han tenido en estos días”, aseguró el fiscal y precisó que, presumiblemente, ya tienen fotos de los autores materiales de los hechos.



Señaló que si esto se confirma tendrían muy adelantadas las investigaciones “sobre qué fue y cómo sucedió” el crimen contra el ex gobernador, ocurrido el pasado 18 de diciembre en el bar Distrito Cinco de Puerto Vallarta.



Precisó que también se localizó y recuperó un dvr en la plaza donde se encuentra en restaurante, el cual “que será procesado pericialmente, a través de una serie de autorizaciones jurisdiccionales para poder hacer el análisis que nos lleve a una aproximación, cada vez, más certera, respecto del asesinato del ex gobernador”.



Confirmó que ayer, martes, se llevó a cabo una serie de cateos, en los cuales se aseguraron un par de vehículos, pero no precisó el lugar del operativo, ni dio más detalles sobre este particular.



El fiscal indicó que se ha avanzado mucho en las investigaciones en estos últimos cinco días y aseguro que es una prioridad para el estado avanzar en este caso “hasta las últimas consecuencias”.